40 ألف فلسطيني يقيمون صلاة العيد في المسجد الاقصی

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صدحت حناجر الفلسطينيين بتكبيرات العيد في اولی ايام عيد الاضحى من رحاب المسجد الاقصى المبارك المحاصر بقوات الإحتلال الاسرائيلي التي شددت من حصارها عليه ومنعت الشبان المقدسيين الذين جائوا للمشاركة بصلاة العيد وقامت بالاعتداء عليهم.

وقال اسماعيل الخطيب وهو عضو القوی الوطنية والاسلامية:"هذا هو الاحتلال، الاحتلال لم يتغير، طالما هناک احتلال في مدينة القدس طالما هناک منع للمقدسيين من مزاولة شعائرهم الدينية في مدينة القدس وخاصة في المسجد الاقصی وهذه السياسة ليست جديدة من قبل الاحتلال فهو يريد تصفية مدينة القدس من الفلسطينيين".

والاحتفال بعيد الاضحى المبارك بالقدس المحتلة أقتصر على الشعائر الدينية وزيارة الأرحام وعائلات الشهداء والاسرى وفق ما تم الاعلان عنه من قبل كافة العائلات المقدسية في ظل إستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء جلدتهم في قطاع غزة من قبل كيان الإحتلال الاسرائيلي.

وقال مدير المسجد الاقصی المبارک الشيخ عمر الکسواني:"اقتصرت أعمال عيد الاقصی علی الشعائر الدينية واداء صلاة العيد والتکبير والتهليل وهذا بسبب ما يحصل لأهلنا في غزة من الابادة للاطفال والنساء وتدمير البيوت نسأل الله سبحانه وتعالی ان يفرج کرب اهلنا في غزة بإذنه سبحانه وتعالی".

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي في عيد الاضحى المبارك غرامات مالية باهظة على كل من يقدم على ذبح الأضاحي داخل مدينة القدس المحتلة مما يجعلهم ينتقلون الى خارجها.