قائد صهيوني في منطقة رفح: مقتل 8 جنود مؤلم

العالم-الاحتلال

وأجرى قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان يوم الأحد تقييما للوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع قائد الفرقة 162 المقدم إيتسيك كوهين وقائد اللواء 401 المقدم بني أهرون وقادة آخرين.

وتحدث اللواء مع قادة المقاتلين حول الإنجازات العملياتية في المنطقة وتطور القتال.

وقال فينكلمان: "نحن هنا في تل السلطان بعد حدث مؤلم حصل بالأمس.. لقد فقدنا مقاتلين وقادة أثناء الهجوم.. سننهي التحقيق ونستخلص العبر".

وأضاف "هؤلاء هم خيرة أبنائنا، وتعليماتنا هي بأن تمضوا إلى الأمام وأنتم تفعلون ذلك.. نحن نضرب كتيبة رفح التابعة لحماس وسنواصل القيام بذلك حتى نهزمها".

وأعلن جيش الاحتلال يوم السبت مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.