كييف: هجوم روسي يلحق أضرارا بمنشآت الطاقة الأوكرانية

العالم – خاص بالعالم

روسيا أطلقت وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا ما ألحق أضرارا بمنشآت طاقة في جنوب شرق البلاد وغربها وأدى لإصابة العديد من الأشخاص، بحسب شركة يوكرينجو المشغلة لشبكة الطاقة الأوكرانية التي أشارت إلى أن المعدات في منشآت تابعة لها بمنطقتي زابوريجيا في الجنوب الشرقي ولفيف في الغرب تضررت بسبب الضربات.

سلسلة استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا دفع كييف إلى البدء باستيراد الكهرباء بوتيرة غير مسبوقة وسيتعين على الحكومة أيضا تمديد فترات انقطاع الكهرباء لعدة ساعات في أنحاء البلاد.

حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف قال إن الضربات الروسية ألحقت أضرارا كبيرة مشيرا إلى أن الأضرار لحقت بمبنى تابع لجامعة للنفط والغاز و14 مبنى تجاريا وسكنيا آخر.

وقال حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف:"يمكننا أن نجزم بأن العدو لن يتوقف. أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي".



وكانت موسكو قد قالت في وقت سابق إن ضرباتها الجوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا رد على الهجمات التي تطلقها كييف بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

ومؤخرا ادى هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية إلى اشتعال النيران في عدة صهاريج لتخزين النفط بالقرب من بلدة آزوف في جنوب روسيا، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

في المقابل، لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها على الفور، لكنها نفذت هجمات مماثلة على منشآت الطاقة الروسية من قبل، بحجة أنها أهداف عادلة لأنها تغذي جيش موسكو.

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