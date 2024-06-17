عبد السلام: على العالم أن يخرج من دائرة الصمت ويرفع الصوت في وجه أمريكا لإيقاف دعمها لإسرائيل

العالم-اليمن

وقال عبد السلام في منشور على منصة "x" يوم الاثنين، إن "المساندة الأمريكية لإسرائيل لارتكاب جرائم القرن في غزة تمثل الإرهاب الحقيقي الذي يشكل خطرا على العالم وتهديدا جديا للسلام العالمي".

وأضاف أن "موقف اليمن بعملياته البحرية هو مساندة الضحية في مواجهة الجلاد الأمريكي والإسرائيلي".

وأكد عبد السلام أن "الإرهاب الأمريكي يقوى على إشاعة الفوضى في العالم ولكنه لن يقوى على تطويع الأمم والشعوب الحرة المستعدة للمواجهة والمتمسكة بإرادة التحرر والاستقلال".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الولايات المتحدة تعتزم رفع القيود المفروضة على إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال قريبا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن دوائر من الحكومة الإسرائيلية إن بلينكن أشار بالفعل إلى أن الولايات المتحدة سترفع القيود في الأيام المقبلة وستقدم المزيد من الأسلحة إلى الاحتلال.