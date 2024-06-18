شريعتمدار: إيران شكلت رقما صعبا في المنطقة والعالم

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافته في برنامج "إيران تنتخب 2024" قال شريعتمدار أن ايران استطاعت أن تفشل جميع المخططات التي رسمتها الولايات المتحدة المتحدة الاميركية لاضعاف طهران في المنطقة. مشيرا الى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل هذا الظرف الصعب والانتصارات الايرانية اقليميا في نفس الوقت.

وأكد شريعتمدار أن هناك سوء تقدير من الادارة الأميركية في مختلف المراحل التي مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشيرا الى أن واشنطن راهنت على زعزعة استقرار الوضع في ايران إلا أنها فشلت.

وأضاف أن الغرب منذ انتصار الثورة الاسلامية وقيام الجمهورية الاسلامية في ايران يقول أن إيران ستنتهي خلال ايام أو أشهر لكننا اليوم نشهد أن إيران أصبحت أقوى بالرغم من أن قوتها العسكرية التي لا تضاهي قوة الجيوش العالمية إلا أنها شكلت قوة ردع يحسب لها ألف حساب، كما شكلت محورا للمقاومة بات يعترف به العالم أجمع.

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