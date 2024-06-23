شاهد.. الكشف عن خطة سرية لسموتريتش حول الضفة الغربية!

العالم – خاص بالعالم

الضفة الغربية لن تكون يوما محلا لدولة فلسطينية مستقلة، هذا مضمون ما جاء في تسجيل لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في حديث مع مجموعة من المستوطنين.

الرجل اكد بان خطة سرية يتم العمل عليها لضم الضفة الغربية ومنع إقامة كيان فلسطيني، تصريحات تعني فيما تعنيه ان حكومة نتنياهو حسمت امرها فيما يتعلق بالضفة دور السلطة الفلسطينية فيها.

وحتى التزامات السلطة بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال لا تعني شيء بالنسبة لسموتريتش ونتنياهو، واقع يعني ان عين هؤلاء على تدمير القطاع وضم الضفة نهائيا الى كيانهم وإيجاد بديل للسلطة الفلسطينية يتساوق تماما معهم.

وقال أشرف عكة الكاتب والمحلل السياسي:"هو يعبر بشكل واضح عن استراتيجية اسرائيلية، استراتيجيه اليمين في منع قيام دولة فلسطينية وتوسيع الاستيطان وتغيير الواقع الديموغرافي وضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي وعليها وعدم الاعتراف بان هذه الاراضي حسب القانون الدولي هي اراضي متنازع عليها".

فكرة منع الضفة الغربية من ان تتحول الى كيان فلسطيني ليست جديدة على الاستراتيجية الإسرائيلية، فنتنياهو رفع هذا الشعار عندما وصل الى سدة الحكم للمرة الأولى في العام 1996، والرجل يومها انتخب بناء على برنامج يقوم على تدمير الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، واليوم بات الحديث عن تنفيذ فكرة نتنياهو بيد حلفاءه في الضفة امرا ممكنا، وحديث سمطرتش كان واضحا بانه بضوء اخضر من نتنياهو.

وقال عبد الله أبو رحمة مسؤول العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان:"ما يمارس من سياسات من قبل اليمين المتطرف وعلى رأسها سموتريتش من اليوم الاول لاستلام الحكومة والسيطرة الكاملة على اراضي الضفة الغربية واحتلالها بالكامل، وقد صرح مرارا في لقاءات له بأن الفلسطيني مصيره واحد من ثلاث، إما ان يرحل ونحن سنسهل ذلك، وإما أن يكون خادما لنا ويرضى بما نمليه عليه وبما نخطط له، وإما القتل والموت".

المعركة ليست مع سموتريتش ومن معه وانما مع فكر صهيوني لا يرى أحدا غيره.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...