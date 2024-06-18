المبعوث الأمريكي يحذر 'إسرائيل' من هجوم إيراني واسع على كيانه المغتصب

العالم - الأميركيتان

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن تحذير هوكشتاين جاء خلال لقاءاته مع مسئولين إسرائيليين، أمس الاثنين، حيث "حذر من احتمال أن تؤدي الحرب مع حزب الله إلى هجوم إيراني واسع النطاق على "إسرائيل"، سيكون من الصعب على أنظمة الدفاع الإسرائيلية صده، يترافق مع احتمال نيران واسعة النطاق من قبل حزب الله في لبنان".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة هوكشتاين تزامنت مع وقف حزب الله هجماته على كيان الاحتلال بمناسبة عيد الأضحى، الذي بدأ الأحد.

وقالت: "يأمل المبعوث الأمريكي استغلال فترة التوقف في تبادل إطلاق النار بين حزب الله و"إسرائيل"، لمحاولة وضع إطار لاتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل بين الجانبين"، مشيرة إلى أنه "أوضح لكل من التقى بهم في الكيان المحتل، أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذا الاتفاق إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار الرسمي في غزة".

ونقلت الصحيفة عن المستشار الأمريكي قوله للمسؤولين الإسرائيليين: طالما استمر القتال في قطاع غزة، فلن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق منفصل بين الكيان المحتل وحزب الله.

وأضافت: "يأمل هوكشتاين أنه إذا تم إنجاز العملية البرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فإن ذلك سيؤدي أيضًا إلى خفض حدة النيران بينه وبين وحزب الله في الشمال".

وتابعت الصحيفة: مثل هذا السيناريو لن يضع حدا للقتال لكنه سيمنع انتشاره إلى حرب كاملة، ويساهم في إحراز تقدم أكبر لتحديد إطار لاتفاق مستقبلي بين الجانبين، بما في ذلك ترسيم حدود برية متفق عليها بين كيان الاحتلال ولبنان.

ولم يعلق الكيان المحتل أو الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بعد على ما أوردته الصحيفة العبرية.