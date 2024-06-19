حرب غزة.. عمليات مشتركة للمقاومة في غزّة والاحتلال في مرمى النيران

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء في قصف على خيام النازحين في منطقة الشاكوش غرب محافظة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي -فجر الأربعاء- استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح وسط اشتباكات ضارية وتقدم قوات الاحتلال تجه الحي السعودي وحي الطيارة غرب المدينة.

وأعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت 6 شهداء وعدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال بناية سكنية لعائلة “أبو صفية” بمنطقة الشيخ رضوان الليلة الماضية.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قذائف ونيران من آليات الاحتلال بالقرب من المستشفى الميداني الإماراتي بمدينة رفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيرانها الثقيلة على المناطق الغربية لمخيم الشاطئ.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت دبابة ميركافا، كما قصفت سرايا القدس عدة مواقع لجيش الاحتلال في غزة.

وبينما تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جنديين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط، في معارك جنوبي القطاع.

وبمقتل هؤلاء، يصل عدد الجنود القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 19 جندياً هذا الشهر، منهم 18 في قطاع غزة، ومعظمهم في رفح.

ويرتفع بهذا أيضاً عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 664 قتيلاً منذ بداية "طوفان الأقصى"، بينهم 314 سقطوا منذ بداية المعارك البرية في القطاع، بحسب الأرقام التي يعلنها الاحتلال.

وإذ يتكتم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإن البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أن قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات الحرب على غزة في يومها الـ257:

- سرايا القدس- كتيبة جنين: استهدفنا قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة خلال مرورها من بلدة السيلة الحارثية

-إصابة رابعة برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

- سرايا القدس كتيبة قلقيلية وكتائب شهداء الأقصى في بيان مشترك: "قام مجاهدونا بالاشتراك مع مجموعات ليوث المجد بالتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في اكثر من محور".

-مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في بلدة جيوس شمال قلقيلية

- مصادر محلية: 3 إصابات برصاص جيش الاحتلال من بينهم مسن خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية.

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون قضاء طوباس

- تجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية.

- اطلاق نار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لمدينة قلقيلية.

-السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: - من السخف دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس ولا ينبغي تكريم من يستخدم تجويع الأطفال كسلاح حرب

- إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

- قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة اليامون شمال جنين

- مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب أنس طوقان بعد مداهمة منزله في حي الإرسال بمدينة البيرة

- قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي.

- قوات الاحتلال تداهم عمارة سكنية في حي الإرسال بمدينة البيرة

-قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في صفوف المواطنين خلال اقتحام بلدة جيوس شمال قلقيلية.

- 5 شهداء في قصف استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة رفح

-قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد شقير بعد اقتحام منزله في بلدة حبلة جنوب قلقيلية

-قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت ايبا غرب نابلس.

- دبابات الاحتلال تتوغل في الحي السعودي 3 وشارع الطيارة غربي رفح وسط قصف عنيف يستهدف خيام النازحين

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية