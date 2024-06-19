انضمام مسيرات متطورة جديدة إلى القوة البحرية الإيرانية

العالم - إيران

وقال الأدميرال شهرام إيراني، خلال خطابه في مركز الاستعداد والدعم للقوات البحرية في مدينة سيرجان: "لقد حققنا تقدماً جيداً في القوات البحرية في مناطق العمليات وأمامنا عمليات ضم في هذا المجال ستبقينا في نقطة القوة والتقدم".

وذكر أننا سنشهد قريباً انضمام اسلحة جديدة الى القوات البحرية وأن التواجد الفعال في كافة المحيطات هو أيضاً من ضمن أولويتنا، مؤكدا: "ان انجازات القوات البحرية هي نجاح الشعب والوطن، لأن البحرية هي واجهة عرض البلاد على المسرح الدولي".

وتابع الادميرال ايراني: "حصلت بحرية الجيش على طائرات مسيرة متطورة جديدة سيتم انضمامها الى الأسطول البحري، مما تزيد هذه الطائرات المسيرة من القوة القتالية للبحرية في مجال الطائرات بدون طيار".