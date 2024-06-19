الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤
٠٩:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المرأة الايرانية والانتخابات

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

تحظى المرأة الايرانية بحضور اجتماعي وسياسي وعلمي قوي على جميع الصعد والمستويات في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

روابط ذات صلة

وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية تلتقي مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة

فيديو خاص: أعلى مسؤولة نسوية في ايران تتحدث عن المرأة!!