محلل سياسي إيراني : السياسة الخارجية هي المفتاح لحل كل الأزمات

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"إيران تنتخب"،وفيما يتعلق بالاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية لاختيار المرشح الرئاسي المناسب، أشار مصدق بور إلى أن هناك تنافس واقبال جيد وردود فعل إيجابية جدا سواء من قبل الشارع الإيراني أو على الصعيد الشعبي أو على صعيد المنظمين لهذه الاحتفالية الانتخابية ان صح التعبير.

ولفت مصدق بورإلى توقع أن نشهد إنتخابات نزيهة وانتخابات حاشدة بالدرجة الاولى، وخاصة ان هنالك تعليمات قد صدرت بالنسبة للمتنافسين المترشحين فيما يتعلق بالإنضباط ورعاية بعض النقاط الايجابية بالعملية الانتخابية، وسواء فيما يتعلق بالمناسبة الانتخابية، وربما شاهدنا في الانتخابات السابقة حالات الضجيج وتبادل الاتهامات التي لم تعد حديثة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بل نحن نشهد تحسنا كبيرا فالمتنافسون يتحدثون بموضوعية كاملة جدا.

الصورة الحقيقية للواقع الديمقراطي الإيراني



أشار مصدق بور أن هنالك حرية للناخب الايراني في إختيار مرشحه وأن الناخب العربي ليس بمعزل عن هذه الحقيقة في ايران، حيث أن تلك الجولة الانتخابية الأربعين التي تقام في ايران، وإذا أردنا ان نقارن بين حجم الإنتخابات التي جرت في ايران وبين الكثير من الدول ليست فقط في منطقتنا فحسب، بل في جميع دول العالم نجد ان هنالك معدل انتخاب واحد بكل سنة، وان تلك الانتخابات موجودة بشكل دائم وهناك ممارسة حقيقية ديمقراطية، وربما هذه الديمقراطية تختلف عن الديمقراطيات السائبة الغربية للاسف التي تتبع في بعض دول المنطقة وتسبب مشاكل وأزمات كثيرة.

ونوه مصدق بور إلى أنه بالنسبة للديمقراطية في إيران بشكل خاص فهنالك حرية للرأي، ونجد على وسائل التواصل الاجتماعي ان هنالك اهتماما شعبيا كبيرا في الباصات والمطاعم وغيرها ويتفاعلون معها، واثناء المناظرة التي جرت بين المناظرين الستة كانت الشوارع في إيران خالية فالجميع كانوا امام التلفاز ويتابعون مجرى هذه المناظرات.

السياسة الخارجية هي مفتاح لحل جميع الأزمات

وأوضح مصدق بور أن السياسة الخارجية هي مفتاح لحل جميع الأزمات حيث ان الأزمات التي تواجهها إيران خلال السنوات الماضية لأكثر من ثلاثة عقود نلاحظ ان كل تلك الازمات تنتهي بالحظر الامريكي المفروض على ايران، وبسبب هذا الحظر في الواقع نجد التبعات الايجابية لهذا الحظر بأن ايران قد مارست سياسة الاكتفاء الذاتي واستطاعت أن تؤمن كل ما تحتاجه إليه وتتحول الى قطب صناعي علمي وتقني تكنولوجي في هذه المنطقة.

ونوه مصدق بور أن إيران استطاعت ان تؤمن الكثير مما كانت تحتاج إليه رغم الحظر المفروض عليها حيث انها استطاعت أن تصدّر الفائض إلى الخارج، الا ان الحظر يلقي ببعض الظلال القاتمة على معيشة وحياة المواطن الايراني، وبالتالي يتطلع المواطن الايراني ويشعر بانه يجب ان يكون الرئيس المقبل يجيد لعبة السياسه الخارجية ويتبع أساليب ذكية للالتفاف على هذا الحظر او إنهاؤه ورفع هذا الحظر مع حفظ ثوابت هذا النظام والخطوط الحمراء التي يتبناها، وهذا فعلا ما يحصل، حيث نشاهد هذا الشيء يترجم على ارض الواقع.

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