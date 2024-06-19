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ماذا بعد رسالة 'الهدهد'..!

الأربعاء ١٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة لاسلامية في لبنان فيديو مدته 9 دقائق ونصف عالي الدقة لمنشآت عسكرية اسرائيلية حساسة وضخمة رصدتها مسيرة الهدهد التي كشفت عنها المقاومة مؤخرا ..المسيرة جالت وصالت فوق حيفا ونهاريا والكريات وفوق القبة الحديدة ومقلاع داوود اللذين لم يحركا ساكناً.. وهو ما شكل زلزالا في ‘اسرائيل’ حيث اعتبره الاعلام العبري أخطر فيديو عبر تاريخ الكيان فقد كشف عن قواعد عسكرية سرية.

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