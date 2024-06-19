شاهد.. شراكة بين روسيا وكوريا الشمالية تقلق الغرب

العالم - خاص بالعالم

شراكة استراتيجية شاملة؛ يتطلع إليها الزعيمان الكوري الشمالي كيم جونغ اون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.. حفاوة ضيافة واستقبال اتسم بالفخامة في العاصمة بيونغ يانغ؛ وُقع على إثره اتفاقية ترفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة؛ يتضمن أحد بنودها الدفاع المشترك وينص على مساعدة البلدين لبعضهما البعض في صد أي عدوان خارجي.

بوتين أشار إلى تصريحات للولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي قال إنها تتضمن موافقة على السماح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة مقدمة من الغرب.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي: "هذه ليست مجرد تصريحات، بل أمور تحدث بالفعل، وكل هذا انتهاك صارخ للقيود المفترضة من جانب الدول الغربية في إطار الالتزامات الدولية المختلفة. روسيا تحارب 'سياسة الهيمنة والإمبريالية' التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود."

الرئيس الروسي الذي يزور كوريا الشمالية لاول مرة منذ اربعة وعشرين عاما؛ ثمن دعم بيونغ يانغ المنتظم والدائم للسياسة الروسية بما يشمل الملف الأوكراني.

بدوره أكد الزعيم الكوري الشمالي أن العلاقات بين بلاده وروسيا تدخل 'طور ازدهار جديد'، متعهداً بتعزيز 'الصداقة المتقدة' بين البلدين.

وقال كيم جونغ اون الزعيم الكوري الشمالي: "نقدر المهمة الهامة والدور الذي تلعبه روسيا قوية في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العالم، ونؤكد الدعم الكامل للعملية العسكرية التي اطلقتها روسيا في أوكرانيا."

ومن المرجح أن تعيد زيارة بوتين تشكيل العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية الممتدة منذ عقود في وقت يواجه فيه البلدان عزلة دولية. خصوصا وان الغرب والولايات المتحدة أعربت عن قلقها بشأن زيارة بوتين بسبب ما وصفته بالتداعيات الأمنية على كوريا الجنوبية وأوكرانيا. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ان القلق لا يقتصر فقط على الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية التي تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية، بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية.