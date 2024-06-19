كيان الاحتلال خسر سلاحه السري بعد 'لكمة' طوفان الاقصى.. ما هو؟

العالم - الاحتلال

وأوضح الكاتب بن كاسبيت، في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، أن "إسرائيل واجهت مخاطر وجودية في حروب 48، و67، و73، لكن الخطر الحالي أكثر واقعية، ويرجع ذلك في الأساس لخسارة سلاحها السري الأكثر أهمية وهو التماسك الداخلي".

واستحضر الكاتب في مقاله مشهدا تخيليا لما سيكون عليه العالم بعد نحو ألف عام من الآن، وتحديدا في حزيران/يونيو 3024، وتحدث في جزء من هذا المشهد عن تاريخ ما وصفه بالانهيار المفاجئ للمملكة اليهودية الثالثة على يد شخص يدعى نتنياهو، قائلا: "البكتيريا المفترسة التي تأكل كل جزء جيد، مزّقتنا من الداخل، وانتشرت عبادة الشخصية المرضية، والتجاهل التام للحقائق والواقع، وثقافة الكذب والتزييف والتشهير، وآلة السم التي تفترس الفريسة، وتنقض على كل من لا ينسجم مع العائلة المالكة، التي حولت "إسرائيل" من دولة عازمة إلى سفينة متفكّكة من الحمقى تبحر بسرعة نحو جبل الجليد".

وأردف: إن "انهارت بصورة سريعة، وفي غضون خمس سنوات، تحولت المملكة اليهودية من قوة إقليمية، وحتى عالمية رائدة، إلى دولة متخلّفة ومهزومة، تطايرت في بحر تهديدي من العداء".

وتابع: "أعاد انهيارها المفاجئ للأذهان اختفاء الديناصورات قبل ملايين السنين، لأن جهاز المناعة فيها تآكل من الداخل، حتى تعفّن وانهار، بعد انفصالها عن حليفها الكبير، وضعف اقتصادها، وعزّزت أعدائها بدلا من تقوية نفسها".

وقال الكاتب الإسرائيلي "نتنياهو وأتباعه الـ62 الذين أقرّوا قانونا يديم تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية، لا يقل عن تهديد وجودي للهيكل الثالث، لأن رئيس الحكومة لم يضع استراتيجية، ولم يحدد سياسة، ولم يضع مبدأ توجيهيًا، والنتيجة أننا حصلنا على كارثة، لاسيما بعدما حصل من كارثة الجنوب في السابع من أكتوبر، فالشبكة مليئة بالأدلة القاطعة على مسؤولية نتنياهو، لأن المسؤول الوحيد في الأمور الأمنية هو رئيس الوزراء، وهو وحده، ويجب أن يستعد لتحمّل العواقب، وإلّا فإنه في الطريق لإكمال عشرين عاما من الفشل الأمني".

وأكد أننا "نعيش اليوم جوهر عهد نتنياهو المتجسّد في الواقع الملتوي والحقائق المزيفة، ولوم العالم كله، وإلقاء اللوم على العالم أجمع في الإخفاقات، وفي الوقت ذاته نسب كل إنجازات الأرض لرصيده؛ يحمل الكذبة في غالون لا ينتهي، وينشر الزيف بكل فخر، ويفسح المجال لأتباعه من الروبوتات لإطلاق الشتائم والسباب على خصومه".

وأردف: "الواضح أن عجلة القيادة في يد شخص غير كفء، الذي كان مشغولا بتجديد حمام السباحة الخاص به أثناء الحرب على غزة، لأنه معني بألّا يكون لديه أي من ذوي الخبرة في مجلس الوزراء يمكنه إضافة أي وزن محدد لمنظومة اتخاذ القرار الأكثر مصيرية".

إلى ذلك، أوضح أنه "نتيجة لكل ذلك انهار الرّدع في كافة المجالات رغم الضجيج العالي، والصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وغيرها من الأسلحة، لكن ائتلاف نتنياهو في الوقت ذاته يقوم بتفكيك التحالف الحيوي مع الولايات المتحدة، ويصوّر شركائه بن غفير وسموتريتش الأميركيين بشكل شيطاني".

وأكّد: "لذلك فإنّنا نخسر بسرعة حلفائنا، وفيما بات قادة الدولة معرّضين لخطر أوامر الاعتقال والحظر والعقوبات الدولية، فإنّهم مشغولون بتفكيك بنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والأكاديمية، وتُعلن الحرب على النظام القانوني الذي يستخدم كحالة طوارئ منذ سنوات، وهذا خطر وجودي لم نتعرض له من قبل".



وختم مقاله بالقول: "تستند هذه المخاوف الإسرائيلية إلى حقيقة الاعتقاد بأن عجلة القيادة اليوم موجودة في أيدي سارة ونتنياهو، بدعم وإشراف ابنهما يائير، المقيم في ولاية ميامي، ومعهم المجموعة الأكثر جنونا من مهووسي الحرائق التي يمكن تصورها، ممّا يثير ذعر الاسرائيليين، ويدفعهم للاستعداد لتنظيم المزيد من الاحتجاجات القوية لم يشهدها الاحتلال بعد، ليس فقط لإسقاط حكم نتنياهو، بل لإنقاذ الدولة بأسرها، في ضوء انهيار رصيده في استطلاعات الرأي، واعتبار أغلبية كبيرة جداً من الإسرائيليين بأنه المذنب الرئيسي في إخفاق أكتوبر".