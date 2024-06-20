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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 20-06-2024

الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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