مراسلنا: الاحتلال أعاد اعتقال د.عزيز الدويك بطريقة همجية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل أحمد الحلايقة أن تطورات كثيرة وكبيرة شهدتها الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، كان أبرزها إعادة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز الدويك، بعد أن حاصرت قولا الاحتلال مكان سكنه بحي الجامعات في مدينة الخليل.

وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي أطلق وابلاً من القنابل تجاه هؤلاء الشبان قبل أن تتم عملية الاعتقال بطريقة همجية حيث تم تعصيب عيني رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ودفعه من قبل قوات الاحتلال، إلى أن تم نقلة عبر مركبة إسرائيلية تابعة لجيش الاحتلال إلى مراكز التحقيق، مؤكدا أن حتى هذه اللحظة لا معلومات عن مصير الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف أن حركة حماس وعبر بيان حملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحيات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د.عزيز الدويك.

وأضاف: وهناك تطورات أخرى صباح اليوم ، منها اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد حملة اعتقالات نفذتها في البلدة ومداهمات واسعة اعتقل خلالها مواطنين اثنين، إلى جانب سرقتهم مبالغ مالية، والاعتداء على بعض المواطنين الفلسطينيين.

ولفت إلى أنه و في بيت لحم وفي مخيم الدهيش اللاجئين اعتقلت قوات الاحتلال طفلا يبلغ من العمر 14 عاما كان قد أفرج عنه سابقا في الدفعات الأخيرة من التبادل بين المقاومة والكيان الإسرائيلي، حيث أعاد الاحتلال اعتقاله.

وخلص مراسلنا إلى القول أنه وخلال الأيام السابقة صعد الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالاته بشكل كبير وملحوظ، و بدأ عدد المعتقلين الفلسطينيين يزداد حيث بلغ نحو 9300 معتقل منذ السابع أكتوبر، مؤكدا أنه و خلال أيام العيد الأربعة فقط تم اعتقال نحو 90 فلسطينيا، 35 منهم كان يوم أمس.

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