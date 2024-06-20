تفكك الكيان الإسرائيلي

العالم – إنقلاب الصورة

الخلافات تستعر داخل الكيان الإسرائيلي على كل المستويات وأهمها السياسي والعسكري، في الحكومة وبين أعضاء الحكومة نفسها، وبين الحكومة والرأي العام الصهيوني، وبين الحكومة وجيش الاحتلال.

ولا زال نتنياهو يصر على الشعارات التي يستعرض فيها دائما.. "نعم في زمن الحروب علينا أن نكون متوحدين، وهذا شرط أساسي لتحقيق النصر."

إذاً نتنياهو شعاره المرفوع هو الوحدة شرط أساسي لتحقيق النصر.. والنصر كما يقول نتنياهو هو بالقضاء على حماس أي القضاء على المقاومة، وأيضا تخليص الأسرى وعودتهم إلى الكيان الإسرائيلي.

لكن هذا الأمر رد عليه الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري وطبعا في رد مباشر وقاصف على ما يبدو، فقال له نحن لا نقدر أن نقضي على حماس لأن حماس هي فكرة، وهذه الفكرة هي ثقافة، وثقافة المقاومة هي مزروعة بالشعب الفلسطيني، والكلام عن تخليص الأسري ليس سوى حكي أوهام ليس له أي أساس من الصحة.

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