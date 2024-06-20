الإعلام العبري: السيد نصرالله يحاول ردع إسرائيل

العالم – العين الإسرائيلية

ويبدأ البرنامج بوقع رد سماحة السيدحسن نصرالله على التهديدات الإسرائيلية لحزب الله وتأكيده الاستعداد الحرب التي إذا شنت ستؤدي إلى تفكك الكيان.

وفي حديث للقناة الثالثة عشرة العبرية يقول محلل الشؤون العسكرية ألون بن دافيد: أعتقد أن نصر الله يشخص صحيحا أننا نقترب من نقطة قرار، وهو أيضا يعلم بالضبط ما معضلة وتخبط الجيش الإسرائيلي.

ويتسائل: هل تستطيع إسرائيل المضي في خطوة محدودة في الشمال، تبقي قتال الجيش الإسرائيلي ضد أهداف عسكرية لحزب الله وحزب الله ضد أهداف عسكرية في إسرائيل وترك الجبهة الداخلية المدنية خارج الصراع في لبنان وفي إسرائيل على حد سواء؟

ويجيب إن السيد حسن نصرالله: يقول بصورة واضحة لا.. أنا سأستخدم كافة الوسائل، لا تعتقدوا أنني ماض في القيام بخطوة محدودة، سأغلق مرافئكم، كما هدد قبرص، لن تستطيع جلب بضائع، لن يدخل أحد مرافئكم.. في الحقيقة إنه يحاول ردع إسرائيل.

وتستضيف هذه الحلقة في الإستوديو المتابع للشؤون الإسرائيلية الأستاذ حسن حجازي.

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