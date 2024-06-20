لقطات مثيرة.. طائرة القسام تهاجم حشودا للاحتلال بمحيط غزة (شاهد)

العالم - فلسطين

وتظهر اللقطات، انطلاق الطائرة، باتجاه الهدف المحدد من قطاع غزة، وتحليقها عاليا، وكان مثيرا نقلها الصورة بشكل حي لمشغلها في طريقها إلى الهدف، بشكل يكشف عن القدرات التي تمتلكها القسام.

وبواسطة طائرة مسيرة ثانية ترصد المنطقة وحشود الاحتلال المتواجدة خلال الشريط العازل مع قطاع غزة، في مستوطنة حوليت، البعيدة عدة كيلومترات عن الشريط، ظهرت المسيرة وهي تصيب هدفها وتحدث انفجارا في الموقع.



وكان الاحتلال، زعم في بدايات العدوان على قطاع غزة، تدميره سلاح الطائرات المسيرة التابعة لكتائب القسام، لكن فيديو اليوم يكشف أن السلاح لا يزال موجودا، ولديها قدرات على الرصد والتنفيذ، في تصريحات تشابه ما زعمه وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت عن تفكيك كتائب القسام، شمال قطاع غزة وهو ما تبين زيفه لاحقا.