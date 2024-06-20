القسام تستهدف 4 دبابات وآليتين للاحتلال وتجهز على عدد من جنوده + فيديو

العالم – خاص بالعالم

صمود أسطوري للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة.. حيث تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من محور في قطاع غزة، كان أبرزها خلال الساعات القليلة الماضية استهداف 4 دبابات وآليتين للاحتلال، والإجهاز على عدد من الجنود من مسافة صفر.

كتاب الشهيد عز الدين القسام أعلنت أنها استهدفت دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف الياسين في مخيم الشابورة جنوبي رفح، مضيفة أن طاقمي الدبابتين فرا داخل أزقة المخيم بعد الاستهداف وأنها لاحقتهم وأجهزت على عدد منهم من مسافة صفر.

وشددت القسام أنه استكمالا للكمين المركب في مخيم الشابورة استهدفت آليتين صهيونيتين من نوع إيتان بقذائف الياسين 105، مشيرة إلى أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي استهدفت فيه 4 آليات صهيونية.

كما أعلنت كتائب القسام أيضا أنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها في حي تل السلطان برفح، كما بثت مقطع فيديو يوثق استهداف عناصرها القوات الإسرائيلية المتوغلة في تل السلطان.

من جهتها قال سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، ودمرت دبابة أخرى بعبوة شديدة الانفجار في حي الشابورة برفح.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث ارتكب الاحتلال أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.

وزارة الصحة أشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 37,431 شهيدا وأكثر من 85,653 مصابا وجريحا بسبب ارتكاب الاحتلال أكثر من 3000 مجزرة.

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