مراسل العالم: الغزيون يغادرون مراكز الإيواء الى ركام منازلهم

العالم – خاص بالعالم

وخلال تغطيته المستجد في قطاع غزة قال مراسلنا لنشرة الاخبار أنه منذ ساعات الصباح لم تتوقف الغارات الاسرائيلية والقصف المدفعي في وسط وشمال قطاع غزة وجنوبه، وإن نسف منازل المواطنين متواصل حتى الساعة.

وأكد أن الطيران الاسرائيلي المسير استهدف في الساعات الاخيرة مجموعة من المواطنين في خانيونس وارتقى على إثر هذا الاستهداف ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات.

كما أكد أن المواطنين الذين أجبرهم الجيش الاسرائيلي على مغادرة مراكز الايواء التي استهدفت من قبل الطيران الاسرائيلي في خانيونس عادوا على ركام منازلهم والمدارس المدمرة بالقرب من ركام منازلهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...