أرمينيا تعترف بالدولة الفلسطينية

العالم - فلسطين

وذكرت الخارجية الأرمنية في بيانها: "إن الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل".

وأكدت انه "وبناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".

وتزداد موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية زخما يوما بعد يوم، حيث باتت تعترف مختلف الدول تباعا بالدولة الفلسطينية وخاصة بعد قرارات محكمة العدل الدولية مؤخرا.

وتعترف نحو مئة وأربعون دول، أي أكثر من ثلثي الأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـسبعة وعشرين لا تزال لا تعترف بذلك، ولكن قال العديد منها إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف مناسبة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 259 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الخميس، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع إلى 37 ألفا و431 شهيدا و85 ألفا و653 مصابا منذ الـ7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.