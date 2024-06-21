الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعترف بهلاك 21 ضباطا وجنديا في غزة منذبداية حزيران

الاحتلال يعترف بهلاك 21 ضباطا وجنديا في غزة منذبداية حزيران
الجمعة ٢١ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني بهلاك 21 ضابطا وجنديا منذ بداية يونيو/حزيران الجاري وحتى اليوم.

العالم - الاحتلال

وجاءت اعترافات الاحتلال على النحو الآتي:

21 يونيو: مقتل جنديين جراء إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة

16 يونيو: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.

15 يونيو: مقتل 8 جنود في تفجير ناقلة جند في رفح.

15 يونيو: مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة.

15 يونيو: مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 يونيو.

10 يونيو: مقتل 4 جنود في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح.

8 يونيو: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات.

6 يونيو: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.

5 يونيو: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع جنود في حرفيش.

وتؤكد مصادر المقاومة وتسريبات الاحتلال أن العدد الحقيقي لقتلى الاحتلال وإصاباته وخسائره أكبر بكثير مما يعلن.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

روابط ذات صلة

جيش الاحتلال يعلن هلاك 4 جنود في جنوب قطاع غزة

بهجوم غير مسبوق لحزب الله.. هلاك جنديين للاحتلال بمسيرة انتحارية

هلاك احد جنود الاحتلال بمعارك شرق غزة والجيش يعترف

هلاك جندي للاحتلال في كمين مركب دمّر آليتين صهيونيتين جنوب لبنان