الاحتلال يعترف بهلاك 21 ضباطا وجنديا في غزة منذبداية حزيران

العالم - الاحتلال

وجاءت اعترافات الاحتلال على النحو الآتي:

21 يونيو: مقتل جنديين جراء إطلاق قذائف هاون وسط قطاع غزة

16 يونيو: مقتل جندي خلال المعارك في رفح.

15 يونيو: مقتل 8 جنود في تفجير ناقلة جند في رفح.

15 يونيو: مقتل جنديين في تفجير عبوة ناسفة في دبابة وسط قطاع غزة.

15 يونيو: مقتل جندي متأثرًا بإصابته في تفجير مبنى مفخخ في رفح يوم 10 يونيو.

10 يونيو: مقتل 4 جنود في كمين بمبنى مفخخ وسط رفح.

8 يونيو: مقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات.

6 يونيو: مقتل جندي في اشتباك مسلح خلف الخطوط من رفح.

5 يونيو: مقتل جندي في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع جنود في حرفيش.

وتؤكد مصادر المقاومة وتسريبات الاحتلال أن العدد الحقيقي لقتلى الاحتلال وإصاباته وخسائره أكبر بكثير مما يعلن.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام