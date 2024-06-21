شاهد.. المجاعة والأوبئة تهدد حياة الأطفال في غزة

العالم - خاص بالعالم

في هذا السياق أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية المحتلة ريتشارد بيبركورن، أن الهدنة التكتيكية اليومية التي أعلنها الاحتلال في جنوب قطاع غزة ليس لها اي تاثير على وصول المساعدات الإنسانية محذرا في الوقت نفسه من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية.

وقال ريتشارد بيبركورن: "نحن كأمم متحدة يمكننا القول إننا لم نلاحظ أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية".

بدوره حذر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من أن أزمة صحة عامة هائلة تلوح في الأفق في غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الطبية.



من جانبه اعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن هناك اسرا في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة ايام بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض.و اشار المكتب الى انتشار مستمر للأمراض المعدية في ظل فيضان مياه الصرف الصحي، وانتشار الحشرات والقوارض والثعابين، والافتقار شبه الكامل إلى مواد النظافة ومرافق الصرف الصحي.



وفي سياق متصل ناشدت السلطات الصحية في قطاع غزة المجتمع الدولي بالاسراع لتجنب وقوع كارثة انسانية خاصة في مناطق شمال قطاع غزة.



حسام ابو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع قال في تصريح صحفي ان شبح المجاعة يجتاح المنطقة مجددا، وهناك انعدام في توفر الأطعمة ذات القيم الغذائية المتنوعة وما يتوفر هو الدقيق فقط.



وكشفت السلطات الطبية في شمال القطاع عن وصول نحو 214 طفلا الى المستشفى خلال اسبوعين نتيجة ظهور اعراض سوء التعذية الحادة من بينها ست حالات في وضع حرج تم نقلها الى قسم العناية المركزة يتم معلاجتهم بمحاليل الانعاش.