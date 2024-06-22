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بالصورة/ استشهاد أحد مجاهدي المقاومة العراقية بعدوان أمريكي غادر

السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استشهاد أحد عناصرها في عدوان أمريكي غادر استهدف سيارته على الحدود السورية - العراقية.

العالم- العراق

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق: "تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أمريكي غادر استهدف عجلته يوم الجمعة، في أثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".

هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)
صدق الله العلي العظيم

بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدًا على طريق القدس ، في قصف امريكي غادر استهدف عجلته في يوم الجمعة الموافق 21 / 6 / 2024، اثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)

المجلس الجهادي
كتائب سيد الشهداء

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