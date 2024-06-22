تدخل نتنياهو في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب ضد بايدن + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار سعد نمر إلى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو قد فتح جبهة واضحة جدا على الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن: تصريحاته الأخيرة كانت بشكل واضح جدا تدخل في الانتخابات الأميركية لصالح ترامب ضد بايدن.

ولفت إلى أن هذا يوجه نوعا من الضغط لإدارة بايدن والتي باتت الآن في معضلة فيما يتعلق بالعلاقة مع نتانياهو.

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول إطالة مد الحرب لأقصى حد، مبينا: هو يعتقد أنه بإطالة أمد الحرب حتى حصول الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية والأمل بمجيء ترامب أن يكون هناك وضع أفضل بالنسبة لإسرائيل.

وفيما لفت إلى أن تهديدات نتنياهو فيما يتعلق بغزة وما يدعى بالتفرغ للشمال غير منطقية وغير معقولة، قال سعد نمر: إذا اردنا أن نعرف حقيقة أين تقع إسرائيل الآن لننظر إلى تصريحات الجيش الإسرائيلي أكثر من تصريحات نتنياهو الذي لديه أهداف وأفكار شخصية لحماية نفسة بشكل أساس وليس لحماية إسرائيل، حيث يقولون بشكل واضح تماما في إسرائيل اليوم إن نتنياهو يجر إسرائيل إلى دمار وإلى النهاية.

وأضاف: إذا ما أخذنا بالاعتبار تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري بأن هدف القضاء على حماس غير وارد وغير منطقي وهو ذر للرماد في العيون وأن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والفلسطينيين يدعمون حركة المقاومة.. فإن هذا التصريح بحد ذاته ينفي بشكل مباشر ما قاله نتنياهو إن الهدف من هذا العمليات هي القضاء على حماس والانتهاء من حكمها وسحب الأسلحة وإلة آخره.. وهذا الهدف إنما الجيش بنفسه يعلن أنه قد فشل به.

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