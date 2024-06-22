ارتفاع عدد الشهداء الی اكثر من 37 الف منذ بدء العدوان علی غزة

العالم - فلسطين

لليوم الستين بعد المئتين من العدوان على غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، وذلك بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من خمسة وسبعين فلسطينياً في العدوان الاسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في القطاع من بينها خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب رفح.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على الخروج من المواصي، تحت وطأة القصف العنيف لخيمهم ما أدى الى استشهاد وجرح العشرات. وكانت قوات الاحتلال قد اعلنت منطقة المواصي آمنة للنازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال نسفت مربعات سكنية عدة وسط مدينة رفح وغربها جنوبي قطاع غزة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، بأن الجهات المختصة قامت بإعادة ترميم أجزاء من مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، الذي دمره الجيش الإسرائيلي بشكل كامل في مارس الماضي.

وكان جيش الاحتلال، انسحب في مطلع أبريل الماضي، من المجمع، بعد عملية استمرت أسبوعين، وخلفت مقابر جماعية عدة لعشرات الشهداء، قدر عددهم بثلاثة مئة شهيد واعدم جينها جنود الاحتلال مواطنين وهم مكبلو الأيدي.

في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من ستة وسبعين بالمئة من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير لتتمكن من العمل مجددا. وطالبت الأونروا بوقف إطلاق النار فوراً في هذا القطاع الفلسطيني المحاصر.

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