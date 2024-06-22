القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة وحاملة طائرات أمريكية

العالم - اليمن

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "Transworld navigator " في البحر العربي بعدد من الصواريخ البالستية، مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

وأشارت إلى أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأضاف البيان "أن القوة الصاروخية نفذت عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وحققت العملية أهدافها بنجاح".

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك ردا على العدوان على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز.

ونص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {یـٰۤأیها ٱلذین ءامنوۤا۟ إن تنصروا۟ ٱلله ینصرۡكمۡ ویثبتۡ أقۡدامكمۡ } صدق الله العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.

نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة ( Transworld navigator ) في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله.

جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

إن القوات المسلحة اليمنية -بعون الله تعالى- ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك ردا على العدوان على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 16 ذي الحجة 1445للهجرة

الموافق للـ 22 يونيو 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية