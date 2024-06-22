السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2024

السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 22-06-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 21-06-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 20-06-2024