اعترافات جديدة لشبكة تجسس امريكية خططت لاستهداف اقتصاد اليمن

العالم-اليمن

وكشفت التسجيلات عن اتصال من أحد ضباط المخابرات الأميركيين بأحد أعضاء الشبكة لسؤاله عن المستجدات الاقتصادية، حيث سألت المخابرات الأميركية أحد أعضاء الشبكة عن كيفية تطبيق صنعاء قرار حظر العملة اليمنية الجديدة.

وبحسب اعتراف أحد أعضاء الشبكة فإن مهمتهم كانت جمع معلومات عن البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات النفط ووزارة المال ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إنشاء شبكة علاقات عامة في الوزارات والإدارات الاقتصادية لتأمين معلومات.

ولفت إلى أن الأميركيين طلبوا منهم معلومات بشأن قطاعات النفط والغاز والمعادن في اليمن، حيث كانوا يسعون إلى دخول الشركات.

وتفيد الاعترافات بتكليف أحد الأعضاء بإدارة العلاقة مع التجار وربطهم بالسفارة الأميركية وترتيب اجتماعات لهم، وأن من بين الأهداف كان العمل على تدفق السلع الأميركية ولا سيما في مجال صناعة البرمجيات.

كما أشارت إلى أن واشنطن كانت حريصة على استمرار الاستيراد، وكانت تتدخل لدى الحكومة عند فرض أي ضرائب جديدة.