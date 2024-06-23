الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بلجيكا: الخسائر بصفوف المدنيين في غزة 'أمر غير مقبول'

بلجيكا: الخسائر بصفوف المدنيين في غزة 'أمر غير مقبول'
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن الخسائر بصفوف المدنيين في قطاع غزة والعنف المستمر "أمر غير مقبول".

العالم _ أوروبا

جاء ذلك في منشور على حساب لحبيب، بمنصة إكس، بشأن قصف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ومقتل وإصابة العشرات.

ودعت لحبيب، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية بغزة".

كما حثت جميع الأطراف على تمهيد الطريق للسلام.

وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية على أن الخسائر بصفوف المدنيين في القطاع والعنف المستمر "أمر غير مقبول".

وأعادت لحبيب، عبر إكس، نشر مطالبة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإجراء "تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة" المسؤولين عن قصف مكتب الصليب الأحمر في غزة.

روابط ذات صلة

الشرطة الألمانية تقمع مسيرة مناصرة لفلسطين ومناهضة للعدوان على غزة

خطة اسرائيلية لحذف الضفة الغربية من خارطة فلسطين

بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين.. خارجية الإحتلال تستدعي سفير أرمينيا 'للتوبيخ'

وزير دفاع أمريكي سابق يعلّق على فيديو 'الهدهد' فوق حيفا