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تل أبيب: مباحثات صفقة التبادل مع حماس وصلت طريقا مسدودا

تل أبيب: مباحثات صفقة التبادل مع حماس وصلت طريقا مسدودا
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المباحثات بشأن صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" وصلت طريقا مسدودا.

العالم - فلسطين

وعزت للمسؤول الإسرائيلي قوله إن تل أبيب لم يبق أمامها سوى مواصلة الضغط العسكري لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة هو وقف الحرب.

وقال باراك إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خرابا إستراتيجيا لـ"إسرائيل"، ودعا لإزاحته من السلطة بكل السبل.

يأتي ذلك في حين تواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة الضغط من أجل إبرام صفقة تضمن إطلاق سراح ذويهم.

وأمس السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وقيسارية للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب هي الأضخم في الكيان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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