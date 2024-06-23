عملية ملاحقة قسامية تنتهي بمقتل قوات اسرائيلية من مسافة صفر

العالم - فلسطين

عمليات نوعية للمقاومة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي على مختلف جبهات القتال.

في محور التقدم بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استهدفت كتائب القسام جنود وآليات الاحتلال واعلنت أنّها استهدفت دبابتي 'ميركفاه' وأكدت أنّها وبعد استهداف الدبابتين فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم المجاهدون وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

وأشارت إلى أنه 'استكمالاً للكمين المركّب في مخيم الشابورة تم استهداف آليتين اسرائيليتين من نوع إيتان. مشيرةً الى رصد هبوط للطيران المروحي لإجلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف اربع اليات اسرائيلية.

وقالت كتائب القسام أيضا إنها استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها في حي تل السلطان برفح، بقذائف الهاون. كما بثت مقطع فيديو يوثق استهداف عناصرها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في الحي.

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واستهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات لجنود الاحتلال وآلياتهم بقذائف الهاون قرب مفترق عوض الله بمخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

بدورها قصفت السرايا برشقة صاروخية تموضعاً لجنود الاحتلال الاسرائيلي على خط الإمداد في محور 'نتساريم' جنوب مدينة غزة، كما استهدفت جنود الاحتلال المتمركزين على البوابة الخارجية لمعبر رفح ومحيطها، بقذائف الهاون، وحققت إصابات مباشرةً فيهم.

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وعرض الإعلام العسكري لسرايا القدس، مشاهد من استهداف مقر القيادة والسيطرة التابع للعدو الاسرائيلي بقذائف الهاون، في موقع أبو عريبان جنوب شرق مدينة غزة.

من جانبها نشرت كتائب المجاهدين، مشاهد لدك قوات الإحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم برشقة صاروخية من عيار مئة واحد عشر.