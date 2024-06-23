بالفيديو.. عودة الحجاج لديارهم بعد أدائهم الشعائر بمكة المكرمة

العالم - مراسلون

بعد أدائهم لمناسك الحج وزيارتهم لديار الوحي، يعودون اليوم لارض الوطن حاملين معهم دعوات يستشعرون منها اجواء روحنية وايمانية لا مثيل لها.

روايدا رويدا وبخطوات متأنية ترجع قوافل حجاج بيت الله الحرام الى اوطانها بعد أن ادت فريضتها ومناسك ديار الوحي، رحلة يحلم بها من زارها ومن لم يزرها.

وقال مدير مطار اهواز الدولي، جعفر برواية، ان " بدء اليوم حجاج بيت الله الحرام الرجوع لديارهم تدريجيا لدينا 4 الاف حاج كلهم سيعودون من خلال 15 رحلة جوية".

وقالت حاجة " لقد دعونا للجميع ووصولنا الى بلاد الوحي ودعونا للمسلمين وان شاء الله يصلح اكثر ما بين المسلمين وانتصار فلسطين وغزة ويصلح ما بيننا ونتخلص من شر الصهاينة".

فيما قال حاج عائد " الحج هو صك الجنة باذن الله تعالى وكل شيء متوفر طبعا من الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن المملكة العربية السعودية من ناحية الفنادق وتسير الامور وكل شيء".

أكثر من أربعة الاف حاج من محافطة خوزستان جميعهم انطلقت رحلتهم من مطار اهواز الدولي في خمس عشرة رحلة جوية، وها هم بدأوا يعودون تدريجيا لتغمرهم مشاعر اللهفة والاشتياق وصور الذكريات.

وقال احد الحجاج " ندعو لله تعالى نصرة الاسلام ونصرة غزة والفلسطينيين".

الخدمات والارشادات من كلا الجانبين السعودي والايراني أسهمت في إنجاح موسم الحج لهذا العام، أما البعثات والرحلات فكانت كلها ميسرة وموفقة.

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