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الاحتلال يلغي 20 عملية اعتقال لعدم وجود أماكن بالسجون

الاحتلال يلغي 20 عملية اعتقال لعدم وجود أماكن بالسجون
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الجيش الاحتلال الإسرائيلي يضطر لإلغاء نحو 20 عملية اعتقال مقررة هذا الأسبوع لعدم وجود أماكن في السجون.

العالم _ فلسطين

وأضافت هيئة البث، أن هيئة السجون تضطر إلى إطلاق سراح معتقلين إداريين في نهاية فترة اعتقالهم لإفساح المجال أمام معتقلين “أعلى خطرا”، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن معدلات الإشغال في السجون زادت بنسبة 50% ولن تتمكن من استيعاب معتقليين أمنيين جدد في الأيام القادمة.

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول بلغت أكثر من 9325 حالة اعتقال شملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ، علماً بأنّ هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

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