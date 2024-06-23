شاهد.. تصاعد وتيرة المعارك في السودان والمدنيون ضحايا القتال

العالم – خاص بالعالم

أما في أم درمان فيتواصل القصف العشوائي لقوات الدعم السريع تجاه منطقة كرري ما يؤدي لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

جرحى القذائف العشوائية يتم علاجهم بمستشفى النو في أم درمان، أما المصابين الذين فقدوا ذويهم أو تقطعت بهم السبل في المدينة التي نزحوا إليها، فيتلقون العلاج بمركز لإيواء مجهولي الهوية الذي أنشأه الجيش للتخفيف من حدة معاناتهم في ظل غياب أسرهم بسبب الحرب.

وقال محمد الفاتح مشرف مركز لواء الجرحى ومجهولي الهويه في السودان:"نستقبل عددا من الاصابات بالرصاص مباشر من مناطق مختلفة مع وجود 22 حالة مصابة ويوجد هناك مجهولي الهوية في المستشفى".

المئات فُقِدَ الإتصال بهم وأصبحوا في عداد المفقودين بسبب الحرب المستمرة منذ14 شهرا ، فبعضهم هؤلاء من أصيبوا بالقذائف العشوائية يتم دفنهم وفق إجراءات محددة ، أما الآخرين ففي المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع بجوار منازلهم وفي الميدانين العامة.

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