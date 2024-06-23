مخبر يوجّه بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا

العالم – إيران

وأصدر مخبر اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا وفقا للمادة 131 وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية، يقضي بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا، كان قد صادق عليه البرلمان ومن ثم مجلس صيانة الدستور، مطلع العام الجاري (الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس 2023م).

يضاف إلى ذلك، وجّه مخبر بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور (قبل نحو شهر) حول اتفاق إيران وروسيا لتأسيس مراكز ثقافية مشتركة وتحديد نشاطات هذه المؤسسات.

وعلى صعيد آخر، أصدر القائم بأعمال رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرسوما وفق المادتين 131 و123 من دستور البلاد، حول تنفيذ الاتفاق الإيراني- القرغيزي للتعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وذلك بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور عليه، مطلع العام الجاري أيضا.