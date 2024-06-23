الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مخبر يوجّه بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا

مخبر يوجّه بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أبلغ القائم بأعمال رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران "محمد مخبر" الجهات المعنية في البلاد، بتنفيذ القانون المتعلق باتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا، مضافا إلى قانونين أخريين، صادق عليهما مجلس الشورى الإسلامي.

العالم إيران

وأصدر مخبر اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا وفقا للمادة 131 وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية، يقضي بتنفيذ قانون اتفاق التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا، كان قد صادق عليه البرلمان ومن ثم مجلس صيانة الدستور، مطلع العام الجاري (الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس 2023م).

يضاف إلى ذلك، وجّه مخبر بتنفيذ القانون المصادق عليه من قبل مجلسي الشورى الإسلامي وصيانة الدستور (قبل نحو شهر) حول اتفاق إيران وروسيا لتأسيس مراكز ثقافية مشتركة وتحديد نشاطات هذه المؤسسات.

وعلى صعيد آخر، أصدر القائم بأعمال رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مرسوما وفق المادتين 131 و123 من دستور البلاد، حول تنفيذ الاتفاق الإيراني- القرغيزي للتعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وذلك بعد مصادقة البرلمان ومجلس صيانة الدستور عليه، مطلع العام الجاري أيضا.

روابط ذات صلة

ايران في المركز الـ 75 في مجال الاتصالات