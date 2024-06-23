القوات المسلحة اليمنية: أصبنا سفينة بشكل مباشر في البحر الأحمر بزورق مسيّر

العالم-اليمن

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازرِ العدوِّ الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية استهداف ثانية لسفينة "Transworld Navigator" في البحر الأحمر وذلك بزورق مسيّر ما أدى إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة".

وأضاف البيان: "ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لسفينة "STOLT SEQUOIA"، وذلك في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وتابع سريع في بيانه: "جاء استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع قائلا: "وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا فقد أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية بفضل الله إلى إجبارِ حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور على المغادرة والانسحاب من البحر الأحمرِ نتيجة عمليات استهدافها من قبل قواتنا في البحر الأحمر خلال الفترة السابقة"، مستطردا: "إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية وبغض النظر عن وجهتها".

وأكمل: "تشيد القوات المسلحة اليمنية بالشركات التي أوقفت عمليات الشحن البحري إلى موانئ فلسطين المحتلة وتعاملت بإيجابيةٍ مع ما جاء في بياناتها السابقةِ..إن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".