شاهد.. كيف تجري الرياح في البحر الأحمر؟

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هكذا صرح المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع، في بيان أن القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف سفينة 'ترانزورلد نافيغيتر' في البحر الأحمر بزورق مسيّر، مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة، كما تم استهداف سفينة 'ستولت سيكويا' في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وحققت العملية أهدافها بنجاح.

وحذّر سريع الشركات المستمرة في التعامل التجاري مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال الشحن البحري بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بشكل مباشر.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أكدت فجر الاثنين استهداف القوات اليمنية سفينة ترانس وورلد نافيغيتور في هجوم يشتبه أنه تم بطائرة مسيرة، واستطردت قائلة السفينة أبلغت بوقوع إصابات طفيفة وأضرار بسيطة إثر الهجوم لكنها تواصل طريقها.

وضاعفت صنعاء عملياتها العسكرية الهادفة إلى إطباق الحصار على الكيان الإسرائيلي، ووسّعتها بشكل ملحوظ ضد السفن التجارية المنتهكة لحظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، سواء في البحريْن الأحمر والعربي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، أو عمق الكيان الإسرائيلي في ميناء حيفاء، حيث جرى تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة العراقية استهدفتا خمس سفن.