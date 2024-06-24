باقري كني يؤكد على ضرورة وجود دور فاعل ومبتكر لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية

العالم - ايران

وعلى هامش مشاركته في الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي، التقى الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "إسياكا عبد القادر إمام" وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" بطهران.

وفي هذا اللقاء، اكد وزير الخارجية الايراني بالوكالة على ضرورة قيام هذه المجموعة بدور فاعل ومبتكر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالح الدول الأعضاء.

ورأى باقري كني أنه من الضروري تعزيز التواصل والتفاعل البناء والتضامني بين هذه المنظمة وغيرها من الآليات والمنظمات المستقلة ذات النهج التعددي، بما في ذلك البريكس وشنغهاي ومنظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف انه من المتوقع ان يكون هناك المزيد من الحراك والديناميكية من جانب الأمين العام وأمانة مجموعة الدول الثمانية النامية(D-8) من أجل التفكير المشترك والتآزر مع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف وخطط هذه المنظمة.

واعتبر باقري كني الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية ،الذي عقد مؤخرا في قصر“دولمة بهجة” التاريخي بإسطنبول والذي ركز على التطورات في فلسطين وادانة جرائم الكيان الصهيوني، مؤشرا على جدية وإرادة الدول الأعضاء في هذه المجموعة وقدرتها الواسعة على القيام بدور في القضايا المهمة التي تمس العالم والعالم الإسلامي.

وبدوره اشاد الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "إسياكا عبد القادر إمام" في هذا اللقاء بجهود إيران ودورها الفاعل في مجموعة الدول الثمانية النامية(D-8) ومنتدى الحوار الآسيوي، وأعرب عن أمله في أن يحقق اجتماع طهران نتائج مثمرة بما يحقق مصالح الأعضاء.

كما استعرض البرامج المدرجة على جدول أعمال ومتابعة مجموعة الدول الثمانية النامية(D-8) خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي، ورحب باستعداد ايران للتعاون والتفاعل الوثيق مع أمانة هذه المجموعة.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تسلمت رئاسة منتدى الحوار الاسيوي منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مدى يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024 اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي الـ19.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.