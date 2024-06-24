في ذكرى اغتياله.. من هو نزار بنات؟

العالم- فلسطين

وأعلنت العائلة اليوم الاثنين، في بيان أن هذه الجلسات تأتي ضمن "سلسلة لعب الأدوار بين أجزاء ومكونات المحكمة" حيث استغرقت جلسة المحكمة دقائق معدودة كان أربز حيثياتها حضور "التشكيل العصابي"، وفق ما وصفته العائلة، أو ما يعرف بفريق الاغتيال المكون من 14 عنصرًا من عناصر الوقائي جلسة المحكمة والاستمرار في حالة التزام الصمت وعدم الحديث مجتمعين متفقين.

ولفتت العائلة إلى غياب محاميي المتهمين فارس شرعب وزيد الايوبي، وأن الحديث الوحيد الذي شهدته المحكمة هو طلب المتهمين نقل المحكمة إلى مدينة الخليل.

وأشارت إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 6 مايو\ أيار 2024.

وأكدت العائلة أنها حصلت على العديدمن التقارير والملاحظات الهامة من الجهات المراقبة لسير الإجراءات والتي جميعها تفيد بالفوضى والمسرحية القائمة خصوصا تراخي النيابة العامة والتي من المفروض أن تمثل الشهيد نزار بنات، وانسجامها بينها وبين المتهمين.

وشددت على أن مجريات ما يحصل يؤكد صحة قرار عائلة الشهيد نزار بنات بالانسحاب من المحكمة واستكمال جميع إجراءات القضاء الدولي فور الانتهاء "من فصول مسرحية القضاء المحلي بعد أن حصلت العائلة على تأييد المجتمع المحلي والدولي في قرارها".

وفي 24 حزيران\يونيو 2021، أعلنت السلطة الفلسطينية رسميا وفاة الناشط نزار خليل بنات (49 عاما) بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية من منزله في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، في حين اتهمت عائلته السلطة بأنها اغتالته مع سبق الإصرار.

وأعلنت عائلة نزار بنات اغتياله بعد ساعتين من اعتقاله من قبل أفراد من أمن السلطة الفلسطينية في بلدة دورا قضاء الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، قدر عددهم بحوالي 20 عنصرا. وبحسب شهادات من عائلة الناشط نزار بنات فإنه تم اغتياله بشكل متعمد من قبل الأجهزة الأمنية، كما تؤكد على أنه تعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه خلال الاعتقال. وبحسب الشهادات أيضا فإن قوة أمنية مشتركة من الأمن الوقائي والمخابرات فجرت باب المنزل واقتحمته بوحشية، وانهالت بالضرب المبرح ضد الشهيد نزار بنات وخرج وهو يمشي على أقدامه، وخلال ساعتين من الضرب المبرح فارق الشهيد نزار الحياة.

* من هو نزار بنات؟

وكان نزار بنات من النشطاء البارزين ضد سياسات السلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياساتها وأشخاصا كان يصفهم بالنافذين فيها بالفساد، سواء بمنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو فيديوهات يتحدث من خلالها.

وفي أحد آخر فيديوهاته التي نشرها عبر صفحته في فيسبوك بعد صفقة اللقاحات بين السلطة وكيان الاحتلال، قال في مقطع فيديو إن "فضيحة اللقاحات ليست سلوكا جديدا، وهناك أشخاص متنفذون ومرتزقة في السلطة، ويبدو أن هؤلاء يريدون ترك البلد خرابا قبل الخروج منها".

وترشح نزار بنات عن قائمة "الحرية والكرامة" لخوض الانتخابات التشريعية في الانتخابات الفلسطينية التي تأجلت وكان مقررا إجراؤها في شهر مايو/أيار 2020.

وقالت زوجته في مقطع مصور نشر عبر صفحات التواصل إن زوجها "شهيد ولم يكن فاسدا أو متعاونا"، محملة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية اغتياله لأن زوجها لم يكن يعاني من أية مشاكل صحية.

واستنكرت فصائل فلسطينية وطنية وإسلامية ما أسمته باغتيال نزار بنات، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن قتله.

كما تفاعل ناشطون فلسطينيون على وسم #نزار_بنات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تضامنا معه، واستنكارا لما اعتبروه جريمة قتله.