شاهد.. ابرز مواقف مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران تنتخب

اليکم عناوين هذه المواقف والمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..



مسعود بزشكيان:

العلاقات الدولية أمر ضروري لتنمية البلاد وخفض التوتر

ضرورة كسر حاجز الحظر والحصار

أهمية دعم الشباب وبناء مستقبل مشرق لهم

مصطفى بور محمدي:

تركيز عمل حكومته على مكافحة الفساد واعتماد الشفافية

الجمهورية الاسلامية لديها سياسة خارجية نشطة والتعامل مع الولايات المتحدة يعتمد على سلوك واشنطن

تقارب إيران مع دول الخليج الفارسي يعزز قوتها

سعيد جليلي:

التغلب على نقاط الضعف بالقوة وليس باليأس لتحقيق التقدم

ضرورة وضع خطة وتحديد الأهداف وتجاوز الخلافات

الرئيس الراحل الشهيد رئيسي بذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار

علي رضا زاكاني:

توزيع المرافق الخدمية في البلاد بشكل عادل

حكومته تركز على تلبية احتياجات الشعب وازدهار البلاد

إمكانية الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية

أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

برنامج "مئة مشكلة ومئة حل" لإدارة البلاد

أهمية دور الشباب في بناء مستقبل البلاد

ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير البلاد

محمد باقر قاليباف: