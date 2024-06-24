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شاهد.. ابرز مواقف مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

الإثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

تتبعت قناة العالم أبرز مواقف المرشحين الـ6 للانتخابات الرئاسية في ايران، عبر برنامجها اليومي، ايران تنتخب. اليکم عناوين هذه المواقف والمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

العالم - ايران تنتخب

اليکم عناوين هذه المواقف والمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

مسعود بزشكيان:

  • العلاقات الدولية أمر ضروري لتنمية البلاد وخفض التوتر
  • ضرورة كسر حاجز الحظر والحصار
  • أهمية دعم الشباب وبناء مستقبل مشرق لهم

مصطفى بور محمدي:

  • تركيز عمل حكومته على مكافحة الفساد واعتماد الشفافية
  • الجمهورية الاسلامية لديها سياسة خارجية نشطة والتعامل مع الولايات المتحدة يعتمد على سلوك واشنطن
  • تقارب إيران مع دول الخليج الفارسي يعزز قوتها

سعيد جليلي:

  • التغلب على نقاط الضعف بالقوة وليس باليأس لتحقيق التقدم
  • ضرورة وضع خطة وتحديد الأهداف وتجاوز الخلافات
  • الرئيس الراحل الشهيد رئيسي بذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار

علي رضا زاكاني:

  • توزيع المرافق الخدمية في البلاد بشكل عادل
  • حكومته تركز على تلبية احتياجات الشعب وازدهار البلاد
  • إمكانية الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية

أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

  • برنامج "مئة مشكلة ومئة حل" لإدارة البلاد
  • أهمية دور الشباب في بناء مستقبل البلاد
  • ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير البلاد

محمد باقر قاليباف:

  • تعزيز الأمن القومي للبلاد رهن بالمشاركة في الانتخابات
  • العمل من أجل خفض التضخم وفق الخطة السابعة
  • سواحل مكران ستكون العاصمة الاقتصادية لإيران

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