شاهد.. ابرز مواقف مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران تنتخب
اليکم عناوين هذه المواقف والمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
مسعود بزشكيان:
- العلاقات الدولية أمر ضروري لتنمية البلاد وخفض التوتر
- ضرورة كسر حاجز الحظر والحصار
- أهمية دعم الشباب وبناء مستقبل مشرق لهم
مصطفى بور محمدي:
- تركيز عمل حكومته على مكافحة الفساد واعتماد الشفافية
- الجمهورية الاسلامية لديها سياسة خارجية نشطة والتعامل مع الولايات المتحدة يعتمد على سلوك واشنطن
- تقارب إيران مع دول الخليج الفارسي يعزز قوتها
سعيد جليلي:
- التغلب على نقاط الضعف بالقوة وليس باليأس لتحقيق التقدم
- ضرورة وضع خطة وتحديد الأهداف وتجاوز الخلافات
- الرئيس الراحل الشهيد رئيسي بذل جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار
علي رضا زاكاني:
- توزيع المرافق الخدمية في البلاد بشكل عادل
- حكومته تركز على تلبية احتياجات الشعب وازدهار البلاد
- إمكانية الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية
أمير حسين قاضي زاده هاشمي:
- برنامج "مئة مشكلة ومئة حل" لإدارة البلاد
- أهمية دور الشباب في بناء مستقبل البلاد
- ضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير البلاد
محمد باقر قاليباف:
- تعزيز الأمن القومي للبلاد رهن بالمشاركة في الانتخابات
- العمل من أجل خفض التضخم وفق الخطة السابعة
- سواحل مكران ستكون العاصمة الاقتصادية لإيران