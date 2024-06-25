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شاهد.. جليلي يشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي

الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قال المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الـ14 سعيد جليلي أن لديه أولويتين في ادارة عمله في المستقبل، مؤكدا أنه كان قد قدم برنامجا الى ادارة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي والتزم بها الشهيد وهي السيطرة على العملة الصعبة، ودعم القرى والأرياف وتحويلها فرصة للطفرة النوعية في البلاد.

العالم – خاص بالعالم

وفي المناظرة الخامسة والأخيرة لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في إيران قال جليلي أن القرى والمناطق الريفية بإمكانها أن توفر فرص العمل للعاطلين عن العمل، وأن تنافس الصين في انتاج المنتوجات المحلية.

كما أشار جليلي الى ضرورة استخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة لتواكب المعايير الدولية في هذا القطاع. مشددا على دعم المزارعين في بيع منتوجاتهم في السوق المحلية والاقليمية، وتقديم تسهيلات وقروضا لهم لتعزيز منتوجاتهم المحلية، كما شدد جليلي على التقليل من إستيراد ما يمكن إنتاجه في البلاد.

وبشأن العمال، قال جليلي أنه يجب أن تقدم الحكومة الدعم اللازم للعمال لتكون لديهم الثقة بالنفس في تقديم الخدمة التي تقدم لهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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