شاهد.. جليلي يشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج المحلي

العالم – خاص بالعالم

وفي المناظرة الخامسة والأخيرة لمرشحي الإنتخابات الرئاسية في إيران قال جليلي أن القرى والمناطق الريفية بإمكانها أن توفر فرص العمل للعاطلين عن العمل، وأن تنافس الصين في انتاج المنتوجات المحلية.

كما أشار جليلي الى ضرورة استخدام التكنولوجيا في قطاع الزراعة لتواكب المعايير الدولية في هذا القطاع. مشددا على دعم المزارعين في بيع منتوجاتهم في السوق المحلية والاقليمية، وتقديم تسهيلات وقروضا لهم لتعزيز منتوجاتهم المحلية، كما شدد جليلي على التقليل من إستيراد ما يمكن إنتاجه في البلاد.

وبشأن العمال، قال جليلي أنه يجب أن تقدم الحكومة الدعم اللازم للعمال لتكون لديهم الثقة بالنفس في تقديم الخدمة التي تقدم لهم.

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