 أبرز ما جاء من مواقف وآراء مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية اليوم

العالم – إيران تنتخب

تصريحات المرشحين أيضا في مناظرتهم الرابعة يوم أمس والتي خصصت للسياسة الخارجية أكدت على تأثير شخصية الرئيس المقبل في مستقبل علاقات ايران بالعالم.

عموما الساعات الأربع وعشرون الماضية كانت الأكثر إثارة وسخونة منذ بدء السباق الانتخابي، جاءت حافلة بالمواقف والتصريحات والمشادات في أكثر الملفات حساسية بالنسبة للناخبين.

وأبرز ما جاء من مواقف وآراء مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية:

المرشح مسعود بزشكيان:



الذي أكد ضرورة اعتماد الوحدة فيما يتعلق بالسياسات العامة للنظام والخطة التنموية للبلاد التي أقرها البرلمان والحكومة. وقال بالامكان حل مشاكل البلاد من خلال التعويل على الخبراء والثقة بهم. مضيفا ان هذه المشاكل لن تحل في يوم واحد. كما أشار إلى وجود هدر للطاقة بقيمة مئة وستين مليار دولار ما يستلزم وضع حلول لذلك.

المرشح مصطفى بورمحمدي:

أعلن إن البيروقراطية الإدارية الخاطئة والشكوك الحديثة التي أتت من الخارج هي أحدى المشاكل الكبيرة التي تواجهها البلاد. واضاف أن محاربة الفساد هي من ضمن اهتماماته مشيرا إلى نمو الاقتصادات العالمية ومن ضمنها اقتصاد إيران ما ادى لزيادة الفساد. كما تعهد للشعب بتحقيق قفزة عامة وتوازناً إيجابياً في سوق الأوراق المالية.



المرشح سعيد جليلي:

قال أن برنامجه يتضمن أولويتين رئيسيتين هما استقطاب النقد الأجنبي وتوظيف أبناء الشعب. واوضح أنه حدد للشهر الأول من عمل حكومته خمسة وعشرين قطاعا للعمل معظمها يتعلق بالقضايا الاقتصادية. مؤكدا ضرورة حل مشاكل البلاد لإدارتها بشكل صحيح.



المرشح علي رضا زاكاني:



اعلن تقسيم الدعم المخصص لقطاع الطاقة بين الجميع، وتفكيك شبكة التهريب واخلال توازن الطاقة. واضاف أنه خطوته الاولى تتمثل في دفع الإعانة الذهبية للشعب وحصول كل شخص على ما يعادل عشرين مليون تومان سنويا. كما اشار إلى تطبيق قانون معادلة رواتب المتقاعدين في السنة الأولى.

المرشح قاضي زادة هاشمي:

تعهد بتسليم مفاتيح إسكان مليونين وخمسمئة الف شخص بحلول السنة الثانية من عمر حكومته. وأكد على استكمال المشاريع غير المكتملة لحكومة الرئيس الراحل الشهيد رئيسي. كما أشار ألى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.



المرشح محمد باقر قاليباف:



أكد على ضرورة التآزر لحل مشاكل الناس وأن نرغب لهم بالحصول على ما نحبه لأنفسنا. وشدد على أنه رجل العمل وأنه يتجنب الدخول في سجالات ونقاشات لا تحل مشاكل الشعب. كما أشار الى برنامجه المؤلف من خمسة مجالات ملحو لدعم أبناء الشعب وتحسين ظروفه المعيشية.

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