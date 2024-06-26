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فيديو خاص: واشنطن  وتل أبيب وكيفية الخروج من مأزق غزة

الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

ما هي الأسلة المرافقة لجولة غالانت في واشنطن حول محددات الأميركية مابعد وقف الحرب في غزة؟

العالم - مع الحدث

  • ما انعكاس لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين على مفاوضات وقف إطلاق النار والأسرى والترجمة العملية لمقترح بايدن؟
  • كيف يمكن تحقيق أهداف العدوان مع استمرار عمليات المقاومة والتحذير الأميركي من فتح جبهة الشمال؟
  • هل حسمت المقاومة موقفها لجهة الميدان وأنه الكفيل بدفع نتنياهو لقبول شروطها؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو سامر موسى، ورئيس مركز وطن لأبحاث الاعلام معمر عرابي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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