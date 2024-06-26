شاهد.. الأردنيون ينددون بالمجاعة في غزة ويوجهون هذا النداء

العالم - خاص بالعالم

تنفيذا للدعوة التي اطلقتها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن نفذ العديد من الأردنيين وقفة تضامنية بالقرب من سفارة الاحتلال الاسرائيلي بالعاصمة عمان للتنديد بالموقف العربي الرسمي والذي وصفه المشاركون بالخيانة نتيجة جرائم الإبادة والتجويع التي تمارس بحق الغزيين.

مطالبات عديدة صدحت بها أصوات الأردنيين إلا أن أهمها كانت تلك الهتافات المطالبة بطرد جميع أشكال التمثيل الأمريكي المتواجدة على الأراضي الأردنية واصفين الموقف الأمريكي الرسمي باخبث واسوء المواقف الدولية باعتباره المحرك للعدوان على غزة.

ودعى المتظاهرون جميع الشعوب العربية إلى تنفيذ المزيد من المظاهرات الداعمة لغزة من اجل زيادة حجم الضغط على حكومات بلادهم لتغير موقفها المتخاذل على حد وصفهم.

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