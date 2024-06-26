خبير سياسي إيراني يتحدث عما سيحدث غدا إذا لم ينسحب أحد المرشحين

العالم – إيران تنتخب

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"إيران تنتخب"، وفيما يتعلق بالسباق الإنتخابي وسير العملية الانتخابية ومدى تأثيرها وتأثرها بعلاقات إيران الخارجية، أكد سيبويه ان الانتخابات الرئاسيه تجري في مرحلة حساسة للغاية، خاصة بعد المشهد الاخير الذي راح ضحيته الرئيس الإيراني آيه الله السيد إبراهيم رئيسي، وهذه الظروف هي فعلا تعتبر ظروف طارئة وبعجالة وبتنظيم جيد،.

ولفت سيبويه إلى أنه وبأمر من سماحة القائد تم تنظيم المراحل المختلفة لهذه الانتخابات وهي فعلا إنتخابات حاسمة لها طابعها الخاص، والتي تختلف عن الانتخابات الرئاسية السابقة التي عايشناها وخاصة أن هذه الانتخابات تجري في ظروف حرجة للغاية في الشرق الاوسط بعد الاعتداء الغاشم الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأبي.

فرص فوز المرشح بور محمدي

وبسؤال سيبويه حول فرص فوز المرشح بور محمدي في هذا الانتخاب وشعبيته لدى الناخبين الإيرانيين افاد أوضح سيبويه أن المرشحين الست لهم قاعدة عريضة وقوية شعبية في البلاد، وكل من هؤلاء المرشحين الستة لهم جمهورهم الخاص، وبطبيعة الحال أن السيد مصطفى بور محمدي فإن سوابقه العملية وتجاربه العملية عديدة على مختلف الصعد على مدى 40 عاما حيث كان قد تقلد عدة مناصب كبيرة، وكان لفترة وزيرا للعدل، وقد تسلم مهاما كبيرة في السلطة القضائية، حيث اصبح الرجل الثاني وله قاعدة عريضة في جمهوره الخاص.

سيبويه: الشعب الايراني اليوم ينتخب في وعي أكبر وبحضور جماهيري أوسع



لفت سيبويه إلى أن هذه الانتخابات الآن تختلف كماً ونوعا عن الانتخابات السابقة، فالجمهور الذي سينزل الى الساحه لانتخاب أحد هؤلاء المرشحين الست سيكون جمهورا كبيرا يختلف عن الانتخابات السابقة، ويوجد ايضا مرشحا اصلاحيا هو مسعود بزشكيان، وهذه نقطة، والنقطه الاخرى هي شهاده السيد الرئيس السابق ووعي الجمهور الايراني في هذه المرحلة قد أصبح أكثر وعيا بالمشهد الايراني، وبمشهد الانتخابات والدعايات المغرضة للدول الاجنبية، فالشعب الايراني اليوم ينتخب في وعي أكبر وبحضور جماهيري اوسع مقارنة مع الانتخابات الرئاسية الماضية.



حالات انسحاب مرشحين من الانتخابات من عدمه



وفيما يتعلق بانسحاب احد المرشحين من الانتخابات في الساعات القادمة أو انسحاب أحد الأصوليين لصالح التيار المبدئي.



قال سيبويه: حتى هذه الساعة لم أرى أن أحدا سينسحب لصالح مرشح آخر، وغدا أمامنا اليوم الأخير ومن الممكن كما تعودنا في الانتخابات السابقة بأن بعض المرشحين، كانوا قد انسحبوا لصالح مرشح آخر فمن الممكن غداً أن ينسحب واحد أو إثنين من المرشحين وهذا ما ننتظره حتى الغد.

ونوّه سيبويه إلى أنه إذا ما تم الإنسحاب فإن كفة المرشحين الآخرين سيكون أكثر قوة وأكثر مشاركة ، ولكن إذا لم ينسحب أحد من المرشحين، فإن الجمهور سينتخب واحد من هؤلاء الست، والآراء ستكون متشتتة وهذا لا نحبذه نحن.





سيبويه: بور محمدي رجل حكيم عالي الأداء



وعما يتميّز بور محمدي عن باقي المرشحين قال سيبويه بالنسبه للسيد مصطفى بور محمدي كما نعرفه هو رجل حكيم مدير، مدبر له كفاءات عالية في الأداء في أداءاته الماضية وفي مختلف الصعود التي تسلمها وأجراها حتى في هذه الايام، عندما نستمع إليه نرى أنه صادقا في كل توجهاته، وحيث ان هنالك نسبة واسعة من الجمهور ايراني يعترف بحكمته وحنكته في الاداء، ولكن يجب ان ننتظر الى يوم الانتخابات ونرى من يفوز من هؤلاء المرشحين الست في الانتخابات.

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