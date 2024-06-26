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لماذا ينهب الاحتلال الإسرائيلي رمال غزة؟!

الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

حذر ناشطون من قيام جيش الاحتلال بسرقة كميات كبيرة من رمال غزة، لاحتوائه على مادة الكوارتز التي تدخل في صناعة الزجاج النقي، والساعات الرقمية والإلكترونية، والمواد الطبية الحادة، وألواح الخلايا الشمسية

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