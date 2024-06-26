فيديو وصور..حزب الله يلهب مستوطنة 'المطلة' بالحرائق!

العالم-لبنان

واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان: انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء ‏مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.‏

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر اليوم ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها. ‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا ‏الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الاربعاء مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.