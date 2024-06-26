فيديو وصور..حزب الله يلهب مستوطنة 'المطلة' بالحرائق!

العالم-لبنان
واعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان: انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً استهداف مبانٍ في بلدتي الخيام وكفرشوبا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيلٍ وجريح.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر اليوم التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما أدى إلى تدميرها.
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الاربعاء مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.