هاجس الصاروخ اليمني الجديد يخيم على الاعلام الأمريكي

العالم-الاحتلال

وابرز القنوات الامريكية التي ركزت على الصاروخ الجديد قناة “سي بي اس” وقد خصصت برنامج 60 دقيقة المتخصص بالتحقيقات الاستقصائية منذ ثمانينات العام الماضي لتسليط الضوء على التطور الجديد بالعمليات اليمنية.

ونقلت القناة عن براد كوبر نائب الاميرال البحري وقائد الاسطول الخامس الأمريكي قوله إن الیمنیین اول كيان في تاريخ العالم يستخدمون صواريخ بالستية في عملياتهم ضد السفن على الاطلاق.

وكان كوبر يعلق على تقرير القناة حول العملية اليمنية الأخيرة عند تقاطع بحر العرب والمحيط الهندي.

ونفذت العملية الاثنين الماضي ضد سفينة “ستولت سكوديا” على بعد نحو 450 كيلومتر من الساحل الشرقي لليمن.

وأثارت العملية اهتمام دولي غير مسبوق حيث سلطت وسائل اعلام غربية الضوء عليها بتغطيات واسعة.

وعقب العملية أعلنت القوات اليمنية بأن العملية نفذت بصاروخ جديد يدخل مسرح العمليات البحرية لأول مرة منذ بدء العمليات اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.

والصاروخ الجديد، وفق نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر، يستخدم لأول مرة في التاريخ ويتميز بدقة الإصابة بنسبة 100% إضافة إلى اصابته هدفه على مسافة بعيدة عرض البحر.